Scheherazade sequestrato, ma spunta il sospetto: chi è il proprietario della "nave di Putin"

Vladimir Putin colpito ancora: lo yacht Scheherazade, che secondo i dissidenti russi sarebbe di sua proprietà, è stato sequestrato. Ad annunciarlo The Italian Sea Group. La società di nautica di lusso comunica che la Guardia di Finanza di Massa Carrara "ha dato esecuzione al Decreto di congelamento di risorse economiche del 06 maggio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato disposto il congelamento dell'imbarcazione Scheherazade IMO 9809980".

Sulla reale provenienza dell'imbarcazione ci sono ancora indagini in corso. Non tornerebbe infatti la proprietà di Scheherazade che sarebbe di Eduard Khudainatov, un magnate del petrolio attualmente non soggetto a sanzioni. L'uomo è a sua volta un collaboratore di Igor Sechin, stretto alleato di Putin e presidente della compagnia petrolifera statale russa Rosneft. Eppure è difficile verificare l'effettiva provenienza della nave.

D'altronde se Khudainatov è davvero il proprietario, potrebbe essere solo sulla carta. Tempo fa un ex membro dell'equipaggio dell'imbarcazione, che ha parlato in anonimato a causa di un accordo di riservatezza firmato dai lavoratori della nave, aveva confessato di non aver mai sentito parlare del signor Khudainatov e aveva detto che si è discusso a bordo che il vero proprietario della Scheherazade è il signor Putin. Sarà vero?

