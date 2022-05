Omicidio Samarate, la suocera di Maja dice tutto in tv: "Cosa aveva preparato"

10 maggio 2022 a

La strage di Samarate ha colpito e non poco l'opinione pubblica. Alessandro Maja in pochi minuti ha ucciso la moglie e la figlia nel sonno a colpi di martello. Poi ha colpito violentemente in testa anche l'altro figlio che ora combatte tra la vita e la morte. L'uomo, ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Monza, adesso dovrà affrontare un processo. Oggi ha pronunciato le sue prime parole su quanto accaduto: "Non doveva accadere, non doveva finire così". Ma adesso è il momento della rabbia e del dolore.

Questo pomeriggio a "La vita in diretta" sono intervenuti i genitori di Stefania Pivetta che hanno perso la figlia e la nipote nella mattanza in casa. Una strage assurda di una violenza incalcolabile. A quanto pare dietro l'omicidio potrebbero esserci dei motivi legati a problemi economici.

La coppia infatti aveva fatto una scrittura privata da un notaio per costituire un fondo spese dedicato alla famiglia. Maja era ossessionato dal risparmio, e questa sua ossessione potrebbe essere alla base del delitto. Ai microfoni de "La vita in diretta" la mamma di Stefania Pivetta non si è trattenuta e ha sfogato tutta la sua rabbia: "Maja non è pazzo, aveva preparato tutto - dice con voce lucida la signora Ines. Sapeva perfettamente cosa faceva. Lui non è pazzo ma sta facendo impazzire noi". Adesso gli inquirenti cercheranno di capire quali sono stati i veri motivi dietro la strage.

