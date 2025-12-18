Garlasco, tutto finito? La bomba dell'avvocato dei Poggi dopo l'udienza

"Vedere Alberto Stasi non mi ha fatto nessun effetto, non ho motivi per provare qualsiasi tipo di emozione". I consulenti della famiglia stanno facendo alcuni approfondimenti su alcuni oggetti (cavigliera, orecchini) che Chiara Poggi indossava il giorno del delitto. "Depositeremo gli esiti degli esami sugli oggetti di Chiara. Non siamo ingenui, nonostante qualche mio collega lo ritenga, per cui abbiamo la legittima disponibilità degli oggetti e trarremo le nostre conclusioni" conclude Tizzoni.

E a parlare è anche il legale Compagna che dice una cosa molto pesante nell'economia di questa vicenda: "Confermato che la la casa fosse ferquentata solo da Stasi. Percentuale bassa che Dna sotto le unghie di Chiara sia di Sempio". E anche Liborio Cataliotti, difensore con la collega Angela Taccia, di Andrea Sempio al termine dell'udienza che chiude l'incidente probatorio ha voluto dire la sua: "Siamo molto, molto soddisfatti. Abbiamo chiesto chiarimenti e abbiamo ritenuto risposte molto, molto, molto soddisfacenti su Andrea Sempio, sul valore probatorio di questa prova. Al mille per mille le obiezioni e le critiche che io avevo anticipato sono state confermate, quel dato sul Dna non è né una prova, né un indizio".