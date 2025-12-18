Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Garlasco, tutto finito? La bomba dell'avvocato dei Poggi dopo l'udienza

giovedì 18 dicembre 2025
Garlasco, tutto finito? La bomba dell'avvocato dei Poggi dopo l'udienza

1' di lettura

Il D-Day di Garlasco, come è noto, è arrivato. L'udienza al tribunale di Pavia con l'incidente probatorio che va a definire di fatto i paletti delle indagini, ha forse chiarito qualche dubbio. A parlare ai cronisti, all'uscita del tribunale è l'avvocato della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni.

"Vedere Alberto Stasi non mi ha fatto nessun effetto, non ho motivi per provare qualsiasi tipo di emozione". I consulenti della famiglia stanno facendo alcuni approfondimenti su alcuni oggetti (cavigliera, orecchini) che Chiara Poggi indossava il giorno del delitto. "Depositeremo gli esiti degli esami sugli oggetti di Chiara. Non siamo ingenui, nonostante qualche mio collega lo ritenga, per cui abbiamo la legittima disponibilità degli oggetti e trarremo le nostre conclusioni" conclude Tizzoni.

Garlasco, la scoperta nei verbali: "Chi aveva le chiavi"

Il delitto di Garlasco fa ancora discutere. In attesa dell'incidente probatorio se ne parla a Ignoto X, su La7. Qui ...

E a parlare è anche il legale Compagna che dice una cosa molto pesante nell'economia di questa vicenda: "Confermato che la la casa fosse ferquentata solo da Stasi. Percentuale bassa che Dna sotto le unghie di Chiara sia di Sempio". E anche Liborio Cataliotti, difensore con la collega Angela Taccia, di Andrea Sempio al termine dell'udienza che chiude l'incidente probatorio ha voluto dire la sua: "Siamo molto, molto soddisfatti. Abbiamo chiesto chiarimenti e abbiamo ritenuto risposte molto, molto, molto soddisfacenti su Andrea Sempio, sul valore probatorio di questa prova. Al mille per mille le obiezioni e le critiche che io avevo anticipato sono state confermate, quel dato sul Dna non è né una prova, né un indizio". 

Andrea Sempio si gioca il jolly in aula: "I 20 oggetti"

Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi, l’Italia si ritrova di nuovo lì, dove tutto sembrava chiuso ...
tag
garlasco
chiara poggi
andrea sempio

Garlasco Garlasco, Massimo Lovati criptico: "Stasi come la stella di Natale sull'albero"

Tensione in tribunale Garlasco, "Alberto Stasi deve restare fuori": caos all'incidente probatorio

Convitato di pietra Alberto Stasi piomba a Pavia, attenti al suo volto: Italia sconvolta

ti potrebbero interessare

Poliziotti nel mirino di Askatasuna: petardi sugli agenti, 10 feriti

Poliziotti nel mirino di Askatasuna: petardi sugli agenti, 10 feriti

Garlasco, Massimo Lovati criptico: "Stasi come la stella di Natale sull'albero"

Garlasco, Massimo Lovati criptico: "Stasi come la stella di Natale sull'albero"

Redazione
Famiglia nel bosco, "segnali di cambiamento": arriva la svolta?

Famiglia nel bosco, "segnali di cambiamento": arriva la svolta?

Redazione
Garlasco, "Alberto Stasi deve restare fuori": caos all'incidente probatorio

Garlasco, "Alberto Stasi deve restare fuori": caos all'incidente probatorio

Redazione