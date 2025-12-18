Andrea Sempio si gioca il jolly in aula: "I 20 oggetti"

Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi, l’Italia si ritrova di nuovo lì, dove tutto sembrava chiuso per sempre: un’aula di tribunale, perizie contrastanti e soprattutto un DNA sotto accusa, quello del nuovo indagato Andrea Sempio. La nuova puntata del giallo che ha sconvolto il Paese ha portato in luce un dettaglio destinato a far tremare ancora una volta la scena giudiziaria: tracce genetiche compatibili con Sempio sono state rilevate sulle unghie della vittima.

E qui scatta il colpo di scena: la difesa di Sempio, oggi indagato per omicidio in concorso, non ci sta e risponde colpo su colpo: “La perizia sul DNA non ha attendibilità scientifica”, accusano gli avvocati, elencando addirittura una lista di 20 oggetti – dalla tastiera del pc di casa al telecomando – come possibili veicoli di una contaminazione accidentale. Nel frattempo, sul banco degli imputati mediatici finisce ancora una volta la scienza forense: sì, il DNA è “compatibile”, dicono gli esperti, ma… “non è possibile stabilire con rigore scientifico se provenga da un contatto diretto o mediato, o quando sia stato depositato”.