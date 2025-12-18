Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Askatasuna, piagnisteo e sconcerto: "Tutto pronto per la polentata"

giovedì 18 dicembre 2025
Askatasuna, piagnisteo e sconcerto: "Tutto pronto per la polentata"

2' di lettura

È finita per Askatasuna. Il più noto tra i centri sociali italiani è stato finalmente sgomberato. Un'operazione, quella condotta dalla Digos della questura di Torino, collegata all'inchiesta sugli assalti avvenuti nei mesi scorsi durante manifestazioni pro Palestina alla redazione de La Stampa. Ed ecco che a pochi minuti dalla notizia, c'è chi scende in piazza. "Sono scioccata, sono davvero scioccata da quello che sto vedendo. Stamattina sono arrivata davanti a Via Balbo e ho visto armi e ho visto scudi. Quando stavamo organizzando, stavamo preparando per domani quella che era la polentata, la festa della scuola insieme all'Aska, quindi domani ci sarebbero stati bambini e famiglie a festeggiare insieme". A dirlo è una mamma del quartiere e del comitato Vanchiglia Insieme. È lei che davanti al centro sociale lamenta il blitz, a ridosso della "polentata".

Ma non solo. "Abbiamo organizzato eventi in questi mesi, siamo stati insieme, abbiamo costruito una comunità e siamo una comunità. E l'Aska è casa nostra, è casa di tutto il quartiere. E continuerà a esserlo perché non molliamo, perché noi ci crediamo, perché la cosa importante sono delle relazioni, le relazioni che abbiamo costruito insieme, tutti insieme. Quindi domani non lo so, la polentata non si potrà fare dentro, ma noi come comunità non molliamo, ci siamo".

Insomma, i fan di Askatasuna mangeranno insieme e "staremo insieme, cercheremo di trovare dei modi per combattere insieme, perché questa cosa non funziona. Perché volete schiacciare le relazioni, i legami tra le persone, che è quello che l'Aska in questi anni ha portato e in cui noi crediamo. Quindi davvero non molliamo, non molliamo. Io ringrazio l'Aska per quello che ha fatto in questi anni. Ringrazio di vivere nel quartiere Banchiglia perché c'è l'Aska".

tag
digos
torino
askatasuna

Altissima tensione Poliziotti nel mirino di Askatasuna: petardi sugli agenti, 10 feriti

Roba da ridere Sgombero di Askatasuna, Fratoianni attacca la polizia: l'ultima vergogna

Buon Natale! FdI fa impazzire i compagni di Askatasuna: foto della Meloni (con sorpresa)

ti potrebbero interessare

Poliziotti nel mirino di Askatasuna: petardi sugli agenti, 10 feriti

Poliziotti nel mirino di Askatasuna: petardi sugli agenti, 10 feriti

Garlasco, Massimo Lovati criptico: "Stasi come la stella di Natale sull'albero"

Garlasco, Massimo Lovati criptico: "Stasi come la stella di Natale sull'albero"

Redazione
Famiglia nel bosco, "segnali di cambiamento": arriva la svolta?

Famiglia nel bosco, "segnali di cambiamento": arriva la svolta?

Redazione
Garlasco, "Alberto Stasi deve restare fuori": caos all'incidente probatorio

Garlasco, "Alberto Stasi deve restare fuori": caos all'incidente probatorio

Redazione