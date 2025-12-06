Corleone, uccide la figlia disabile e si impicca

Un nuovo, drammatico caso di omicidio-suicidio ha sconvolto Corleone, il paese in provincia di Palermo. Questa mattina, in un appartamento del centro storico di via Sgarlata, una madre – di cui al momento non sono state rese note le generalità – ha ucciso la figlia affetta da grave disabilità e subito dopo si è tolta la vita impiccandosi.A scoprire la tragedia sono stati i vicini, allarmati dal lungo silenzio, che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati immediatamente i militari della locale stazione insieme al personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di entrambe.Secondo le prime ricostruzioni, la donna – sulla sessantina – era rimasta vedova appena otto mesi fa.

Il marito, ex infermiere molto conosciuto e apprezzato all’ospedale dei Bianchi di Corleone, era ricordato da tutti per la sua umanità e disponibilità. Da allora la moglie si era ritrovata completamente sola ad accudire 24 ore su 24 la figlia, in condizioni di salute estremamente fragili, senza più alcun sostegno familiare stretto.Un peso divenuto insostenibile, che questa mattina si è trasformato in un gesto estremo. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso, ma l’ipotesi più accreditata è quella del dramma della solitudine e della disperazione.