Sondaggio Pagnoncelli, ormai è quasi maggioranza assoluta. Schiaffo degli italiani a Zelensky

11 maggio 2022 a

a

a

Gli italiani sono contrari all'invio di armi per la guerra in Ucraina da parte degli Stati Uniti e della Nato, compreso il nostro Paese, a Volodymyr Zelensky. È quanto emerge da un sondaggio Ipos illustrato da Nando Pagnoncelli da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, nella puntata del 10 maggio. Alla domanda - "È giusto che l'Italia e la Nato continuino a inviare armamenti all'Ucraina" - il 46 per cento degli intervistati ha risposto "No", mentre il 41 per cento "Sì".

Papa Francesco e Putin, la bomba del metropolita Hilarion: "Cosa gli ha detto davvero il Patriarca Kirill"

Altra domanda - "È opportuno che Svezia e Finlandia entrino al più presto nella Nato?" - il 44 per cento degli italiani ha detto "Sì", forse "perché pensano che si possano frenare le mire espansionistiche della Russia", spiega Pagnoncelli, e il 33 per cento ha risposto "No", perché, osserva ancora il sondaggista, "ha forse paura che la situazione possa complicarsi ulteriormente".

Gas russo, a chiudere i rubinetti ci pensa Kiev: Europa nel caos, ecco che cosa sta succedendo

E ancora: la maggioranza degli intervistati è anche contrario alla politica intransigente degli Stati Uniti di Joe Biden. Al quesito - "Gli Usa del presidente Biden... - il 56 per cento ha detto che "vanno avanti a testa bessa: Italia e Unione europea dovrebbero differenziarsi da loro". Il 26 per cento ha detto che "stanno difendendo la democrazia e l'Europa: è la strada giusta per affrontare Putin".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.