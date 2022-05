Lucio Caracciolo, nel 2021 la "profezia" sulla guerra? Una bufala inquietante: cosa c'è dietro

14 maggio 2022 a

Su Facebook sta circolando un articolo fake firmato Lucio Caracciolo, giornalista e direttore di Limes, del luglio 2021. L'articolo sarebbe una 'profezia' che preannuncia lo scontro tra Russia e Stati Uniti come preambolo della vera competizione tra Whashington e Pechino. Nel pezzo vengono inoltre anticipati i dissapori tra Ucraina, Transnistria, Mar Nero e Caucaso. Chiaramente l'articolo non è stato scritto da Caracciolo ma c'è chi ci ha creduto a tale bufala.

Maurizio Cecconi infatti ha dato per vero quanto letto su Facebook e non si è pertanto risparmiato dal rispondere al 'finto direttore di Limes'."I ragionamenti che leggo in queste pagine ricordano con attenzione i limiti, i rischi e le prospettive che la proposta di De Michelis sull'Expo avrebbe comportato" ha esordito questa mattina, venerdì 13 maggio, in un post Facebook. Il Segretario Generale di Ermitage Italia è caduto in pieno nella trappola della bufala.

Nell'articolo fake si legge: "Gli Stati Uniti hanno deciso di buttare fuori pista la Cina entro questo decennio. La Cina ha giocato la carta russa per impedirlo, stringendo una quasi inedita intesa con la Russia". Il misterioso scrittore della fake news ha inoltre profetizzato le tensioni in Ucraina: "Dopo aver inflitto nel 2014 una sconfitta storica a Putin, trovato con la guardia bassa in Ucraina e quindi ormai costretto nel ridotto crimeano e nel Donbass – dove le truppe di Mosca sostengono discretamente i ribelli anti-Kiev – i paesi della Nato baltica e russofoba sentono prossima la vittoria. Che per loro, come per gli americani, significa la disintegrazione della Russia". Tutte balle...

