Moneta da 2 euro con Falcone e Borsellino: "Quanto vale", un pezzo eccezionale

I magistrati anti-mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono una parte, drammatica, della storia e della memoria degli italiani. A trent'anni dalla loro morte, negli efferati attentati siciliani di Cosa Nostra a Capaci prima e via D'Amelio a Palermo poi, vengono celebrati anche da Poligrafico e Zecca dello Stato con una moneta speciale da 2 euro, a corso legale in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e circolazione ordinaria.

Sul dritto della moneta, è ritratto il volto sorridente dei due giudici, uccisi insieme agli uomini della loro scorta da due bombe, rispettivamente il 23 maggi e il 19 luglio del 1992. Si tratta di una foto iconica, scattata ai due giudici e grandi amici dal fotografo Tony Gentile pochi mesi primi della tragedia, durante un evento pubblico a Palermo. Falcone e Borsellino si parlavano nell'orecchio, in un gesto di grande complicità. Sopra le loro teste, campeggia la scritta Falcone-Borsellino. Sotto, le date 1992-2022, con l'acronimo della Repubblica Italiana "RI"; come ricorda anche Leggo.it, a destra la "R" è l'identificativo della Zecca di Roma, e a sinistra "VdS", sigla dell’autore Valerio De Seta; nel giro della moneta, le classiche dodici stelle dell’Unione Europea.

La moneta nella sua versione da collezione, dal valore nominale di 2 euro, è stata coniata in fior di conio e in proof, con una tiratura rispettivamente di 12mila e 10mila esemplari. Si aggiunge poi il rotolino da 25 pezzi fior di conio in 10mila esemplari. Nella circolazione ordinaria verranno immessi 3 milioni di monete, per un valore nominale di 6 milioni di euro.

