L'Aquila, auto piomba nel cortile dell'asilo: un bimbo morto, 4 feriti gravi. Il sospetto sulla dinamica

Una tragedia terrificante, quella avvenuta nel cortile dell'asilo di Pile, in provincia dell'Aquila: poco prima delle 14.30 di oggi, mercoledì 18 maggio, un'auto ha sfondato la rete di recinzione dell'istituto, piombando su un gruppo di bambini che in quel momento stavano giocando. Uno di loro è morto, altri quattro sono rimasti feriti. Il disastro è avvenuto nella scuola d'infanzia "1 maggio".

Ancora poco chiare le dinamiche. Stando alle prime evidenza, l'auto era parcheggiata in una strada in discesa quando si sarebbe messa in marcia. Il mezzo ha percorso alcune decine di metri per poi piombare nel cortile dell'asilo: i testimoni sostengono che, probabilmente, il conducente aveva scordato di inserire il freno a mano. Ma gli inquirenti ancora non confermano.

L'auto, una Volkswagen Passat, che è piombata sull’asilo è un di un genitore che stava andando a prendere la figlia proprio nella struttura in cui è avvenuto la disgrazia. Ovvie le scene di panico e disperazione tra i genitori che attendevano l’uscita dei figli dall’asilo e altri che sono arrivati sul posto appena si è sparsa la notizia.

Sul caso, è intervenuto il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsili: "Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ricevuto il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione", ha concluso.

