Scarpe bianche sudice e irrecuperabili? Il trucco per averle come nuove in un minuto

20 maggio 2022 a

a

a

Se ti piacciono le scarpe bianche ma si sporcano troppo spesso e non sai come renderle candide, ecco i trucchi per mantenerle sempre pulite. Le scarpe bianche sono da sempre un must della moda perché abbinabili a qualsiasi colore e a qualsiasi capo, casual sportivo o elegante che sia. Il problema del colore bianco è però che si sporca molto facilmente. Quindi come fare per rimediare?

La vostra casa ha le pareti bianche? Perché dovete cambiare subito colore

L'ingrediente magico che pulirà al meglio le vostre scarpe di tela è sicuramente il bicarbonato. Facilmente reperibile al supermercato, il bicarbonato mescolato con acqua e un cucchiaio di aceto bianco è la formula miracolosa che vi aiuterà a eliminare ogni tipo di macchia. Basterà strofinare il composto sullo sporco con uno spazzolino o uno straccio, lasciarlo asciugare al sole per tre o quattro ore e il gioco è fatto. Una volta asciutte basterà rimuovere lo sporco essiccato per vederle più bianche che mai. Anche il sale grosso è un ottimo alleato. Mescolato con latte o sapone per i piatti e lasciato in ammollo per tre ore circa rimuoverà ogni tipo di macchia dalle vostre scarpe in tela.

Scuola al traguardo: in pagella anche il voto di Economia Civile

Se invece avete difficoltà a pulire scarpe bianche in pelle o similpelle sarà sufficiente un panno pulito e acqua. Se invece le macchie sono più resistenti a quel punto è consigliato usare la gomma pane o, addirittura, le salviette umidificate potrebbero fare al vostro caso. Basterà una passata per rimetterle a nuovo. Se invece le scarpe dovessero macchiarsi di olio basterà usare lo shampoo delicato e strofinare con un vecchio spazzolino mentre si fa scorrere acqua calda. E il gioco è fatto. Cosa fare invece per la suola in gomma? Pulirla periodicamente con sgrassatore o sapone aiuterà a eliminare tutti i residui di sporco. Un ultimo trucco sta anche nell'utilizzare il detergente struccante, basterà dare una passata con un batuffolo di cotone imbevuto e la suola di gomma sarà pulita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.