Meteo, tra poche ore cambia tutto: dove arriva la "batosta atlantica", ecco la mappa del maltempo

A partire dall’inizio della prossima settimana, probabilmente da martedì, si assisterà a un netto cambio del meteo. Negli ultimi giorni il caldo si è fatto largo in tutta Italia, ma tra gli esperti sembrano esserci pochi dubbi su come evolverà il tempo a breve. Secondo 3B Meteo, aria più fresca di matrice nord atlantica punterà il Mediterraneo centro Occidental entrando in forte contrasto con la massa anticicloni molto calda legata all’alta pressione africana.

“Dal contrasto - sostengono gli esperti di 3B Meteo - nascerà un esteso fronte temporalesco che scenderà gradualmente di latitudine tra lunedì e martedì interessando dapprima solo i settori alpini e prealpini, poi anche le pianure soprattutto a nord del Po. Al momento non è possibile stimare con precisione le aree che saranno più colpite ma si può senz’altro affermare che sussisteranno le condizioni per avere fenomeni di una certa intensità, anche violenti e con il rischio di nubifragi, grandine e forti colpi di vento. Questo accadrà mentre la cresta anticiclonica transiterà sulle regioni centro meridionali portando un ulteriore aumento della temperatura che potrebbe toccare anche i 38ºC al Sud”.

È invece meno chiara l’evoluzione successiva: “La chiusura del ponte anticiclonico sull’Europa centrale - si legge su 3B Meteo - dovrebbe isolare un minimo di bassa pressione in area mediterranea all’incirca sulla Sardegna. Se la formazione di questo piccolo vortice sembra abbastanza probabile, si sa ancora poco delle zone che potrebbero essere maggiormente coinvolte dall'instabilità quindi non ci esprimeremo ancora in tal senso”.

