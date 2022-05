Bollettino 22 maggio: 17.744 nuovi casi e 34 decessi, ora è il vaiolo delle scimmie a preoccupare

22 maggio 2022 a

Trend in calo: i contagi da Covid, così come i decessi subiscono una brusca frenata. A testimoniarlo il bollettino di domenica 22 maggio, quando il ministero della Salute ha registrato 17.744 nuovi casi, rispetto ai 23.976 di ieri e ai 36.042 di venerdì. Le vittime oggi sono invece 34 (ieri 91). Numeri che portano il totale da inizio pandemia a rispettivamente 17.247.552 e 165.952. I dimessi/guariti sono 24.528 mentre al momento ci sono 850.596 positivi, un calo di 6.273 casi.

Cifre che vanno di pari passo con i tamponi, tra antigenici e molecolari, processati. Questi ultimi nelle ultime 24 ore sono stati 160.995 (ieri 231.931). Buone notizie anche dagli ospedali che vedono 292 pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove in meno rispetto a ieri. E ancora, gli ingressi giornalieri sono in tutto 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.400, ovvero 170 in meno in rispetto al giorno prima.

A registrare il più elevato numero di casi Covid è ancora una volta la Lombardia con 2.276 contagi, seguita da Campania (+2.080), Lazio (+1.716) ed Emilia Romagna (+1.688). Oltre al Covid, massima attenzione viene prestata anche sul vaiolo delle scimmie. Il timore degli esperti è che possa diventare una nuova pandemia.

