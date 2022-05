Roma, incendio in un attico a due passi da San Pietro: tragedia in pieno centro, chi è morto nel rogo

23 maggio 2022 a

Un incendio piuttosto importante è scoppiato in una palazzina in zona Aurelio, tra via Agostino Richelmy e via Anastasio II, non distante da San Pietro. A farne le spese è stato purtroppo un uomo disabile, trovato privo di vita dai vigili del fuoco. Gli altri residenti sono riusciti a mettersi in salvo, mentre l’uomo ha pagato in maniera fatale la sua disabilità, probabilmente essendo costretto a letto.

L’incendio sarebbe scoppiato in un attico e avrebbe coinvolto gli ultimi tre piani di una palazzina di sei livelli. Per diverse persone che si erano rifugiate nei piani alti è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala. Per domare le fiamme, che si sono propagate anche mentre erano in corso le operazioni di salvataggio, è stato necessario l’impiego di otto squadre di pompieri. Sul posto anche gli agenti di polizia e carabinieri e gli operatori del 118, che hanno soccorso le persone che presentavano principi di intossicazione.

Poi per agevolare la viabilità fra via Anastasio II e via Richelmy sono intervenute sul posto anche le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Al momento non è però stata disposta alcuna chiusura stradale. Una volta terminate tutte le operazioni, si indagherà sulle cause dell’incendio che è purtroppo costato la vita a un uomo disabile.

