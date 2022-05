Riccione, "Ti faccio le letture degli angeli": arriva il conto da infarto, l'assurda "profezia" al telefono

26 maggio 2022 a

Una cartomante di 59 anni di Riccione avrebbe raggirato una donna milanese affetta da disturbi psichiatrici. Facendole dei tarocchi al telefono, le avrebbe sottratto quasi 20mila euro. Per questo poi è stata denunciata per circonvenzione d’incapace. La Procura di Lodi sta conducendo le indagini sul caso basandosi soprattutto su testimonianze e intercettazioni telefoniche.

I fatti risalirebbero al periodo tra giugno 2021 e aprile 2022: in ben dieci mesi, quindi, la cartomante si sarebbe fatta consegnare via bonifico dalla vittima - una 45enne residente a San Donato Milanese - un totale di 19.460 euro per delle "letture degli angeli", una sorta di tarocchi. I "servizi" della donna, consapevole dello stato di incapacità della vittima, sarebbero stati resi telefonicamente da Riccione.

Martedì scorso i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di San Donato Milanese, come riferito dall’Arma e riportato da Leggo, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e di utilizzo di mezzi telefonici e telematici, come richiesto dalla Procura di Lodi e deciso dal locale Gip. A Riccione, poi, le forze dell'ordine hanno eseguito anche un decreto di sequestro finalizzato alla confisca - dal conto corrente dell'indagata - della somma di denaro sottratta alla vittima.

