Riccione, all'asta la villa di Benito Mussolini: i suoi segreti

A Riccione, affacciata sul mare Adriatico, c'è una meravigliosa casa liberty che custodisce la memoria di un tempo controverso diventata parte integrante della vita culturale della città. Oggi la signorile residenza al civico 31 di via Milano rischia di cambiare destino. La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha infatti deciso di mettere in vendita Villa Mussolini, avviando la procedura di cessione senza incanto del 100% delle quote sociali della Riminicultura Srl che ne ferma la proprietà. Non è stato reso pubblico il prezzo di riserva, ma dal 30 ottobre sarà possibile accedere, attraverso il notaio Plescia, alla data room con i documenti riservati sulla vendita. Le offerte dovranno essere presentate entro il 22 dicembre e le buste verranno aperte il 30 gennaio 2026. L'operazione rientra nella strategia di razionalizzazione del patrimonio immobiliare Villa Mussolini, vincolata dal Codice dei beni culturali, non può perdere la sua destinazione pubblica e museale, ma la cessione delle quote riaccende timori e nostalgia.

L'amministrazione comunale ha già annunciato la volontà di partecipare alla gara per garantirne la funzione culturale. L'assessore al Patrimonio Alessandro Nicolardi ha spiegato che l'obiettivo è «preservare uno spazio della città dedicato alla cultura e alla socialità», mentre l'assessora alla Cultura Sandra Villa ha ribadito l'impegno a valorizzare un luogo riconosciuto come punto di riferimento per l'arte e la creatività, in dialogo con il Museo del Territorio e lo Spazio Tondelli. Il Comune ha anche precisato che, in caso di acquisizione, non verrà cambiato il nome dell'edificio. Una scelta che in passato aveva diviso la politica locale, tra chi riteneva il nome un retaggio ingombrante e chi lo considerava ormai parte della storia collettiva. Dal centrodestra, il consigliere di FdI Stefano Paolini ha criticato la giunta per non aver evitato la gara pubblica, ma Palazzo del Popolo ha replicato che la Fondazione Carim, legittima proprietaria, ha agito in piena autonomia e trasparenza.