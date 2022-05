Non è l'arena, "la ragazza, il nano e...". Festa a luci rosse, succede di tutto

30 maggio 2022 a

Show a luci rosse, sesso a pagamento, cocaina. E' quello che succede dentro uno dei locali di Milano, dove si fanno feste a luci rosse. In un servizio realizzato da Moreno Pisto, direttore di Mowmag, e mandato in onda ieri sera 29 maggio da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, si vede questo "party" bollente in un locale dove nel prive puoi passare 10 minuti con una "ragazza" al costo di 300 euro.

Qui il servizio sulla Milano a luci rosse andato in onda a Non è l'arena

"Gli unici pali che vogliamo vedere questa sera sono i vostri ca*** duri. Nascondete tutto quello che avete, occhio arrivano gli sbirri", annuncia la conduttrice dello show. Quindi sul palco salgono un nano vestito da poliziotto e una ragazza completamente nuda con solo delle calze a rete e tacchi a spillo. Il nano è seduto sulla sua schiena: "Cioè ragazzi un cavallo che monta e smonta una cavalla". Poi la ragazza si siede sopra di lui mentre il nano prende un vibratore. Il resto si può ben immaginare.

"Nel privée si può fare anche sesso?", chiede un cliente. "Chiedi a me", risponde la conduttrice, "qualsiasi cosa vuoi chiedi a me che ti tratto bene". "Il priveé con Martina, sono 300 euro dieci minuti, può entrare una persona sola. Ti chiederei di aspettare un attimo perché c'è la fila".

Non manca la cocaina, "la botta te la fai senza chiedere alla ragazza".

