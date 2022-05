Cesenatico, morte senza spiegazioni: malore durante lo Spartan Race, muore a 34 anni, cosa è successo

30 maggio 2022 a

Un improvviso malore ha colpito un concorrente della Spartan Race di Cesenatico sulla riviera Adriatica. Il 34enne è morto in seguito a un malore fatale avvenuto durante la gara. Stefano Russo era originario di Como e sabato mattina, 28 maggio, a un terzo della gara sprint, precisamente alle 09.18, si è improvvisamente accasciato a terra a 1800 metri dal via.

Una triste pagina di storia per la prima edizione della Spartan Race Cesenatico. La famiglia del 34enne ha comunicato il decesso questa mattina, lunedì 30 maggio. Stefano era stato immediatamente soccorso da una delle unità mobili di servizio della Croce Rossa. Medici e paramedici hanno provato in tutti i modi a salvare il ragazzo, inutile l'intervento del defibrillatore che non è riuscito a farlo rinvenire.

Qui di seguito il comunicato stampa rilasciato dalla Spartan Race Cesenatico:



Portato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, Russo non ce l'ha fatta a sopravvivere. Tutta la comunità di Spartan ha espresso tutta la sua vicinanza in un comunicato ufficiale diffuso sui social della manifestazione: "La comunità di Spartan si stringe alla famiglia Russo, esprime cordoglio più profondo ai congiunti di Stefano e, nel rispetto del dolore, invita al massimo riserbo attorno all'incommensurabile disgrazia. Che Stefano riposi in pace".

