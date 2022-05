Perugia, va dal parrucchiere e vince 100mila euro: ecco come ha fatto spendendo solo 30 euro

30 maggio 2022 a

L'ultima a essere stata baciata dalla fortuna è una donna di Terni che, grazie alla lotteria degli scontrini, ha vinto 100 mila euro. La donna si era recata dal parrucchiere ignara di quello che l'avrebbe attesa di lì a poco. Nelle scorse ore si è presentata presso l'Ufficio ADM di Perugia per consegnare la documentazione relativa alla vincita.

Estremamente emozionata, d'altronde chi non lo sarebbe, ha rilasciato una lettera ai funzionari dei Monopoli di Perugia all'interno della quale ha ripercorso brevemente la sua singolare giornata dal parrucchiere di Terni, il tutto spendendo poco più di 30 euro. “Mi sono iscritta alla Lotteria degli scontrini sin dal primo giorno del suo varo; sinceramente ero scettica sulle probabilità di vincita. Tuttavia ho sempre utilizzato il mio codice in tutti i negozi dove faccio acquisti” ha spiegato la neo fortunata. “Ho ricevuto il premio facendo una modica spesa nel negozio preferito dalle donne, il parrucchiere! Non ho ancora realizzato questa vincita che utilizzerò per tanti piccoli progetti con la mia famiglia".

Anche il parrucchiere avrà la sua ricompensa, ben 20.000 euro. Questa è anche la prima volta che una vincita in Umbria viene registrata in un negozio che non sia un supermercato o un negozio di generali alimentari. L'Umbria sembra essere proprio una città fortunata dato che un caso simile era avvenuto a Perugia, tre mesi fa, dove una signora vinse 25 mila euro facendo vincere il proprio datore di lavoro grazie all'acquisto di un regalo per la propria nipotina. Un altro episodio fortunato, avvenuto sempre a Perugia, è quello di una consumatrice che, alla ricezione della raccomandata, era preoccupata di aver ricevuto una multa dell'auto.

