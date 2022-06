Meteo, attenzione al ponte del 2 giugno: nubifragi e temporali, dove scatta il vortice del maltempo

01 giugno 2022 a

Il ciclone Mediterraneo manterrà alte le temperature su tutta la Penisola fino alla fine di questa settimana. Ma come sottolineano gli esperti di 3bmeteo un cambio radicale potrebbe arrivare già nel fine settimana nelle regioni del Nord. Infatti già da venerdì il caldo sul Settentrione dovrebbe attenuarsi grazie al passaggio di correnti più umide e soprattutto instabili di origine atlantica.

E da queste condizioni ne deriva un aumento dell'instabilità non solo sulle Alpi ma anche su parte della Val Padana, con temporali localmente forti e accompagnati da grandine, in particolar modo a nord del Po. Il giorno da tenere d'occhio è domenica 5 giugno.

L'instabilità sul Nord porterà violenti temporali sulle Alpi e sulle alte pianure, in particolare nella serata e nel pomeriggio. Il caldo dunque dovrebbe persistere fino a sabato 4 giugno su tutta l'Italia per poi attenuarsi in tutte le regioni del Nord. L'ipotesi di temporali al Nord va considerata per chi sta organizzando le partenze per il ponte del 2 giugno. Il meteo del weekend potrebbe riservare qualche amara sorpresa che di fatto va messa in conto nel programmare il fine settimana fuori porta. Fate molta attenzione dunque alle previsioni. Per gli aggiornamenti potete consultare 3bmeteo.com.

