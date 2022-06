Modena, bimbo di 13 mesi cade dal balcone, è grave: cosa ha fatto la baby sitter

01 giugno 2022 a

Tragedia a Soliera, in provincia di Modena: un bambino di 13 mesi è caduto dal balcone di casa e ora lotta per la vita. Nel frattempo è stata arrestata per tentato omicidio la baysitter 32enne, incensurata e laureata in Economia e Commercio. Pare fosse l'unica persona, insieme alla colf, a trovarsi casa col piccolo in quel momento. I genitori erano al lavoro. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stata la donna a lanciare il bimbo dal secondo piano, a un'altezza di circa quattro metri.

Il bambino di 13 mesi adesso è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, dove però è già arrivato in condizioni piuttosto critiche. In particolare, come scrive il Corriere della Sera, avrebbe riportato un trauma toracico e delle fratture. Intanto sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. La babysitter sarebbe già stata interrogata, ma non sarebbe stata in condizioni di spiegare nulla. Era in stato confusionale, stando a quanto riferito dal suo avvocato. Ma come mai la colpa sarebbe ricaduta proprio su di lei? Decisiva sarebbe stata la testimonianza della donna delle pulizie, secondo cui non si sarebbe trattato di un incidente ma di un gesto volontario.

"Non aveva mai dato segni di squilibrio", ha detto la nonna del piccolo parlando della babysitter, che lavorava da gennaio con i genitori di quel bimbo. "Siamo scioccati - ha proseguito la donna - è una cosa troppo brutta da raccontare. Non posso dire altro, ci sono indagini in corso". "Sono scioccato, è una vicenda per ora incomprensibile: bisogna solo attendere che giungano notizie rassicuranti per il piccolo", ha detto il sindaco di Soliera Roberto Solomita.

