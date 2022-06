Supermercati, inflazione alle stelle: la classifica, quali sono quelli con i prezzi più alti

01 giugno 2022 a

L’inflazione in Italia è arrivata al 6,9%: mai così alta dal 1986. Se ad aprile il rialzo dei prezzi aveva subito un rallentamento, a maggio la situazione è tornata a peggiorare in maniera importante. Per molti una soluzione vera sarebbe quella di aumentare gli stipendi medi - l’Italia è l’unico paese europeo con salari più bassi rispetto al 1990 - ma dato che non succederà allora si tende a fare ancora più attenzione alla spesa.

Di conseguenza la scelta del supermercato risponde soprattutto all’esigenza di risparmiare, ma anche a due elementi ritenuti sempre importanti come la comodità e la pulizia. Altroconsumo ha svolto un’indagine riferita a marzo 2022 su un campione di quasi 10mila persone: è emerso che la catena più conveniente è Tosano, che però non è operativo in tutta Italia ma soltanto tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto per un totale di 17 ipermercati. Al secondo posto c’è Eurospin, che invece vanta circa 1.200 punti vendita sparsi sul territorio nazionale.

Se si considera invece la varietà dell’offerta, ma anche la pulizia, la qualità dei prodotti e il tempo di attesa alle casse allora ai vertici della classifica ci sono Esselunga, Ipercoop e Iper. Se si valuta unicamente la qualità dei prodotti la classifica cambia ancora: davanti a tutti balzano Adoro, Mega, Alì, Dpiù e Poli.

