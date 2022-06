Nuoro, punta da una zecca ora è in condizioni disperate: il caso sconvolge l'Italia, come è potuto accadere

03 giugno 2022 a

È in gravi condizioni la donna di Ulassai, Nuoro, punta da una zecca. La signora di 70 anni è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Lanusei dopo aver riscontrato i primi sintomi della rickettsiosi, un'infezione provocata da diversi batteri e nel suo caso riconducibile alla puntura dell'animale. Trasferita nel reparto di Rianimazione, le condizioni della paziente sono risultate fin da subito molto gravi e la prognosi rimane riservata.

Il morso è di qualche giorno fa, solo quando la 70enne si è accorta della zecca sulla cute, se n'è liberata. Eppure era troppo tardi: anche se all'inizio non ha avuto sintomi, la donna ha comunque accusato diversi malesseri tra cui febbre alta, mal di testa, stanchezza, dolori ai muscoli e alle articolazioni. Alla paziente è stata così diagnosticata una Cid, coagulazione intravascolare disseminata con compromissione multiorgano dovuta a un'infezione iperacuta. Un caso molto raro, riferiscono i medici.

Il morso dell'insetto solitamente non dà problemi, ma a far preoccupare è la proprietà di questi animali di essere vettori di malattie batteriche come la Borrelia, o Malattia di Lyme o ancora l'encefalite da zecca. Per questo dopo la rimozione della zecca, gli esperti consigliano l'applicazione di antisettici e, a volte, un antibiotico per via orale per prevenire la malattia di Lyme.

