Ryanair, tre ore di ritardo? Come ottenere 6mila euro di risarcimento: qui cambia tutto

03 giugno 2022 a

a

a

Il volo Ryanair atterra con tre ore di ritardo? Il giudice condanna la compagnia: i passeggeri dovranno ricevere 6mila euro di risarcimento. Ryanair si era giustificata dicendo che fosse colpa del maltempo, che aveva a sua volta ritardato un volo precedente. Ma il Giudice di pace alla fine ha dato ragione ai passeggeri. Il volo finito al centro della contesa è il Torino-Valencia del 3 agosto 2020: sarebbe dovuto atterrare alle 10.10 e invece è arrivato a destinazione alle 13.18.

Embargo al petrolio: vacanze rovinate, quanto vi costerà un biglietto aereo. Low cost? Tutto finito

Tutto è iniziato quando i passeggeri hanno chiesto a Ryanair di essere rimborsati per via del ritardo, ma la compagnia di volo low cost si è rifiutata, sostenendo che la responsabilità fosse da imputare solo al maltempo. ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri coinvolti, ha spiegato che il Giudice di Pace di Torino ha condannato la compagnia a pagare 6mila euro ai 17 a bordo che hanno agito in giudizio secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario 261 del 2004.

Terrore a Linate, fumo in cabina e atterraggio d'emergenza: chi c'era a bordo del jet

"Il Giudice di Pace di Torino ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo - fanno sapere da ItaliaRimborso, come riporta Leggo -. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse". Per quanto riguarda il maltempo, invece, ItaliaRimborso parla di "circostanza non veritiera, come sostenuto dallo stesso Giudice".

Elise e Jessy sbagliano aereo: Londra? No, ecco dove atterrano. Un caso mai visto prima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.