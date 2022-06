Meteo, situazione critica al Nord: l'allarme degli esperti, cosa accadrà nelle prossime ore

07 giugno 2022 a

Un nuovo fronte temporalesco si è abbattuto sul Nord Italia causando temporali violenti. Le zone maggiormente colpite sono le regioni settentrionali a partire dalle Alpi. Sono infatti stati registrati temporali in Piemonte sul Verbano, in Lombardia tra Varesotto, Comasco, Lecchese e Bergamasco, con qualche rovescio che si spinge fino a Milano.

La zona del Torinese orientale e Astigiano sono stati i settori piemontesi più colpiti da nubifragi, grandinate e gli accumuli pluviometrici hanno in alcuni casi superato i 50mm in poche decine di minuti. Il fronte si è propagato poi verso est raggiungendo la Lombardia. Particolarmente coinvolte la fascia prealpina bergamasca e bresciana dove si superano oi 40mm di accumulo. Due le frane all'altezza di Lareno e una sulla sponda opposta del Lago di Como, a Careno di Nesso.

La perturbazione ha raggiunto anche Veneto e Trentino generando forti temporali soprattutto tra Verna e Trento. Il meteo previsto per le prossime ore prevede un'intensificazione nel pomeriggio quando si attiveranno temporali diffusi in estensione nell' Emilia Romagna e pianure del Triveneto, localmente fino a Levante Ligure, alta Toscana e Marche. Nella zona del Veneto settentrionale, basso Trentino, zona friulana ed Emilia sono previsti fenomeni di forte intensità e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento con possibili nubifragi. Sul resto d'Italia nessun cambiamento, con tempo in prevalenza soleggiato.

