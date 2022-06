Meteo, Scipione sarà peggio del previsto: caldo killer, ecco le nuove previsioni

01 giugno 2022 a

Dopo settimane di lieve maltempo, ecco che l'Italia ripiomba nell'incubo "caldo". Proprio così, dai prossimi giorni si toccano cifre da record con un'ondata di caldo storica. Complice l'anticiclone africano ribattezzato "Scipione". Quest'ultimo farà schizzare i termometri fino a 40-41°C al Centro-Sud, in particolare su Puglia, Sicilia, Sardegna e in alcune aree delle zone interne del Centro. Scipione arriverà in Italia a partire da giovedì 2 giugno con punte tra venerdì e domenica. Punte che superano le prime previsioni che si fermavano ai 40 gradi.

Eccezione fatta per il Nord-Ovest dove potrebbe esserci ancora un po' di instabilità e qualche locale temporale pomeridiano. Più nel dettaglio le massime al Centro saranno intorno ai 36-37°C, a Roma e Firenze e 35°C. Il Nord, seppure non dovrà affrontare temperature elevatissime, godrà comunque del caldo vedendo il termometro salire fra 33 e 34°C. Stando dunque alle previsioni, Scipione tornerà da dove è venuto lunedì quando il clima si normalizzerà.

Addirittura per martedì 7 giugno ci saranno annuvolamenti e temporali pomeridiani al Centro-Nord. Da qui un crollo delle temperature di 8-10 gradi. Nulla di nuovo per Valentina Acordon della Società Meteorologica Italiana. Intervistata da Repubblica, l'esperta ha rassicurato: la presenza costante dell'anticiclone sub-tropicale rende queste situazioni ormai di "ordinarietà" perché si ripetono con frequenza incredibile.

