Meteo, cambia tutto sulle temperature: attenzione a martedì, che cosa accadrà

06 giugno 2022 a

Sembrerebbero volgere al termine i 40° raggiunti al Sud e sulle Isole che vedranno un ritorno a temperature più miti per il prossimo periodo. Ci vorrà ancora qualche altro giorno perché queste si abbassino ma entro mercoledì o giovedì si avranno temperature normali sulla maggior parte d'Italia. Sia chiaro, il caldo resterà, ma, come sottoliena 3bmeteo, non sarà quello sub tropicale di questi ultimi giorni. Sarà però solo una breve pausa dalle alte temperature in quanto è previsto un ritorno nel weekend dell'anticiclone africano, soprattutto al Centro Nord.

Meteo mercoledì 8 e giovedì 9 giugno: Dopo la discesa delle temperature di martedì 7, soprattutto al Nord, una normalizzazione dei valori si avrà solamente entro giovedì 9, quando gran parte della Penisola vedrà valori in linea col periodo. Si resterà sopra la media solo nelle regioni settentrionali, in particolare al Nordovest, ma in ogni caso non sarà un caldo estenuante.

Meteo weekend: Sembrerebbe confermata una nuova ondata di caldo, più o meno intenso, durante il weekend. L'alta pressione Scipione tornerà ad alzare la voce pronta a regalarci un fine settimana nuovamente stabile e caldo per gran parte del Paese. Questa volta però i picchi più alti saranno al Nordovest, Emilia Romagna, Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Attendiamo conferme.

