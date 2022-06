Vaiolo delle scimmie, Matteo Bassetti: "Cosa accadrà in estate", è allarme

08 giugno 2022 a

Matteo Bassetti, ospite a CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, ha fatto il punto anche sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. L'infettivologo del San Martino di Genova si è però soffermato a parlare anche del vaiolo delle scimmie che di fatto sta preoccupando e non poco i sistemi sanitari di diversi Paesi del mondo.

E così il professor Bassetti, ha voluto ricordare quali sono i rischi che possono portare alcuni virus che magari per tanto tempo abbiamo pensato fossero sotto controllo. "Ci sono almeno tre condizioni che fanno sì che le malattie infettive possano essere diverse da quelle di alcuni anni fa: la globalizzazione, la sovrappopolazione e l'erosione degli ambienti e poi l'aumento delle temperature". Insomma Bassetti lancia l'allarme anche in vista della stagione torrida che si sta per aprire. E l'infettivologo ha voluto anche chiarire quali sono i rischi per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie con l'inizio dell'estate. Il virus infatti si propaga anche attraverso i rapporti sessuali, e così l'esperto ha affermato: "Sappiamo cosa vuol dire estate, ossia rapporti sessuali e rapporti promiscui".

Secondo Bassetti dunque ci sarebbe un rischio maggiore per la diffusione del virus con l'aprirsi della stagione delle partenze e dei viaggi. Un motivo in più per tenere alta l'attenzione su eventuali casi che potrebbero verificarsi in Italia dopo quelli già riscontrati in diverse regioni.

