Antonello Venditti? Dove si è presentato a sorpresa poche ore fa: si scatena il delirio

08 giugno 2022 a

a

a

Una sorpresa a dir poco riuscita quella avvenuta al Liceo Giulio Cesare di Roma. Nell'ultimo giorno di scuola, avvenuto oggi mercoledì 8 giugno, a stupire gli studenti ci ha pensato niente po' po' di meno che Antonello Venditti, il quale si è presentato inaspettatamente al cospetto dei liceali su di giri per la fin dell'anno scolastico. Un incontro ricco di emozioni che ha visto il cantante accerchiato dai ragazzi mentre suonava il pianoforte e cantava all'unisono con loro.

"Nel 2013...". Ultimo, una rivelazione spiazzante: fin dove si è spinto per diventare famoso

Il cantante romano è stato accolto dalla preside Paola Senesi a braccia aperte, e anche i ragazzi sono rimasti entusiasti di questo inaspettato incontro. Venditti non poteva non esibirsi e quindi eccolo sedersi al pianoforte della scuola per suonare proprio il brano Giulio Cesare, in onore del nome del liceo, acclamato da appulsi e urla dei ragazzi. Nell'ultimo giorno di scuola il cantante romano è voluto ritornare nel liceo di Corso Trieste che lui stesso da ragazzino aveva frequentato. Al suo fianco era presente anche il direttore generale della Siae, Gaetano Blandini. "Vi auguro ogni bene, e ricordate che gli anni non si comprano!” ha salutato così Venditti i ragazzi che di certo non dimenticheranno mai questo incontro così fortunato e memorabile.

Video su questo argomento Venditti "Vedrò la Roma col monocolo per un intervento all'occhio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.