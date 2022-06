Elicottero scomparso, il pilota Corrado Levorin insieme a quattro turchi e due libanesi: la "missione italiana"

10 giugno 2022 a

Sarebbero ancora in corso le ricerche dell'elicottero scomparso ieri sull'Appennino tosco-emiliano durante un violento temporale. Stando a quanto emerso finora, a bordo c'erano sette persone: quattro imprenditori turchi, due libanesi e il pilota, italiano. Pare - come riporta il Corriere della Sera - che i passeggeri fossero acquirenti che dovevano andare a visitare la Roto Cart, azienda specializzata nella produzione di carta. Dal momento in cui se ne sono perse le tracce, però, non sarebbe stato lanciato alcun segnale di soccorso.

Il velivolo, un Augusta Koala della compagnia Avio Srl, era partito ieri mattina dal piccolo aeroporto di Capannori-Tassignano in provincia di Lucca ed era diretto a Treviso. Anche se pare non avesse presentato alcun piano di volo. L'allarme sull'elicottero è stato lanciato dalla Procura di Modena solo alle 16 di ieri. Le ricerche delle squadre di soccorso fino a ieri sera si sono concentrate soprattutto sui boschi tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe.

Il pilota, invece, si chiama Corrado Levorin ed è un 33enne padovano. Lavora alla Avio Srl, società di Thiene - in provincia di Vicenza - specializzata nel trasporto passeggeri. Si tratta di una società che noleggia gli elicotteri per voli turistici e commerciali e Levorin è uno dei piloti più esperti dell'azienda. Parla tre lingue, italiano inglese e portoghese. E solo pochi mesi fa sui social scriveva: "La natura è la vera artista, noi siamo solo gli strumenti".

