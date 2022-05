Nepal, trovato aereo scomparso dai radar. Il dettaglio inquietante: perché è caduto

30 maggio 2022 a

E' stato ritrovato il velivolo scomparso dai radar domenica scorsa. I soccorritori hanno individuato il relitto del mezzo in Nepal e hanno recuperato i corpi di sole 16 persone, non di tutte le 22 che erano a bordo. "Una squadra di soccorso ha localizzato il relitto dell'aereo e ha condiviso una foto", ha detto il portavoce dell'esercito nepalese Narayan Silwal, pubblicando su Twitter l'immagine che mostra i resti del velivolo sparsi sul fianco di una montagna. Delle 22 persone a bordo del velivolo, sei erano straniere: quattro indiani e due tedeschi.

Secondo Pradeep Gauchan, un funzionario locale, il relitto si trova a un'altitudine di circa 3.800-4mila metri. L'Autorità per l'aviazione civile, inoltre, ha confermato che si sarebbe trattato di "un incidente" e che l'aereo si sarebbe schiantato sul fianco di una montagna nella zona di Sanosware, nel comune rurale di Thasang, distretto di Mustang. Purtroppo, però, le ricerche degli altri passeggeri sarebbero state rimandate. "Finora sono stati recuperati 16 corpi e le ricerche continuano per gli altri. Il tempo è pessimo, ma siamo riusciti a portare una squadra sul luogo dell'incidente. Non è stato possibile effettuare altri voli", ha fatto sapere l'Autorità per l'aviazione civile. Nessun dettaglio sulla causa dell'incidente: il bimotore Twin Otter, come riporta TgCom24, era decollato dalla città di Pokhara, nel Nepal centro-occidentale, prima di perdere il contatto radio. Stava andando a Jomsom, una popolare area di trekking sull'Himalaya.

All'origine del disastro potrebbe esserci la bassa sicurezza dei trasporti aerei nazionali, dovuta alla mancanza dei fondi necessari per la formazione dei piloti e la manutenzione dei velivoli. Il Paese dispone, tra l'altro, di alcune delle piste di atterraggio più remote e critiche del mondo, fiancheggiate da cime innevate. Situazioni difficili pure per i piloti più esperti. Basti pensare che l'Unione europea ha messo al bando tutte le compagnie aeree nepalesi dal suo spazio aereo proprio per motivi di sicurezza.

