Lucca, mistero ad alta quota: scomparso un elicottero Agusta Koala, chi c'era a bordo

Mistero ad alta quota: è scomparso un elicottero sull'Appennino tra Modena e Lucca. Il velivolo sarebbe partito in mattinata dalla città toscana con sei persone a bordo. Tutti i passeggeri sarebbero stranieri, mentre il pilota sarebbe italiano. Nel frattempo sono già partite le ricerche nel tentativo disperato di ritrovare il mezzo. L'ultima segnalazione che si ha a disposizione, come riporta Repubblica, lo collocherebbe nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana.

Nel frattempo sono scesi in campo sia i vigili del fuoco sia gli uomini del soccorso alpino. I primi starebbero coordinando le ricerche con diverse squadre a terra e con l'elicottero Reparto Volo. Stando a quanto emerso finora, l'elicottero scomparso era decollato questa mattina alle 10 dall'aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca, ed era diretto a Pavullo del Frignano, in provincia di Modena.

Secondo le prime indiscrezioni, la destinazione finale avrebbe dovuto essere Treviso. Il velivolo, invece, sarebbe un Agusta Koala. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco di Lucca e da quelli di Modena, impegnati in queste ore a perlustrare la zona appenninica al confine tra le province di Lucca e Modena, con particolare attenzione soprattutto alla zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe.

