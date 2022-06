Angela Celentano, 26 anni dopo una clamorosa svolta: "Viva ma... che fine ha fatto"

09 giugno 2022 a

"Sappiamo che è viva": i genitori di Angela Celentano, la bambina scomparsa 26 anni fa durante una scampagnata sul Monte Faito a Vico Equense, non perdono la speranza. A tornare sul caso è stata la trasmissione di Rai 3, Chi l'ha visto. Ospiti di Federica Sciarelli, la mamma e il papà di Angela hanno detto: "Pensiamo che sia stata rapita per un'adozione illegale e per questo potrebbe trovarsi ovunque. Un segno particolare di Angela è una macchia di caffè sul dorso, sul lato destro. Dopo quasi 26 anni la nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi".

A quel punto la mamma ha rivolto un appello direttamente a sua figlia: "Se ti riconosci in questa storia contattaci". Poi ha rinnovato l'invito a chiunque sappia qualcosa di condividere le informazioni sul caso. Pur essendo passato parecchio tempo dalla scomparsa, la speranza è sempre accesa. La bambina era insieme ai genitori quando se ne sono perse definitivamente le tracce.

La foto di Angela è un "fake".La famiglia: "Sciacalli"

Insieme a loro anche altri componenti della comunità evangelica in gita sul monte Faito. "Sentiamo che lei è viva, speriamo in un miracolo, un giorno ci ritroveremo", ha detto ancora Maria Celentano, che poi ha concluso: "Aiutateci a diffondere l'appello in tutto il mondo".

