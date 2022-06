Mascherine agli esami, Andrea Costa: "L'obbligo non ha più ragione di esistere". E Speranza?

11 giugno 2022 a

"Gli esami devono svolgersi senza mascherina": anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ritiene sia ora di andare avanti. Sempre più solo quindi Roberto Speranza, per cui invece il dispositivo di sicurezza rappresenta ancora uno strumento indispensabile contro il Covid. "È una questione di coerenza e di responsabilità - ha proseguito Costa -. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15, approveremo un brevissimo decreto che dispenserà gli studenti da questo obbligo: non ha più ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno".

L'obbligo di mascherina alla maturità infiamma il dibattito politico da giorni. La Lega di Matteo Salvini, per esempio, vorrebbe togliere le protezioni. Una dichiarazione del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, poi, ha scatenato un putiferio. Lui infatti ha detto che tocca ai presidenti di commissione decidere. Cosa che ha scatenato l'ira dei presidi.

Sulla questione si è espresso oggi anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti: "Chiedo al governo di provvedere e di permettere gli esami senza le mascherine. Non è nemmeno tanto corretto dire che debbano farlo i dirigenti scolastici, penso che per la maturità si possano garantire le forme di sicurezza dentro le aule ma senza dire alle ragazze e ai ragazzi di indossare le mascherine". E ancora: "Far mettere le mascherine proprio nel momento in cui c'è lo stress di dover affrontare un esame, secondo me, è una vera e propria cattiveria". Al momento, in base alla legge in vigore, la mascherina va tenuta per tutto l'anno scolastico e anche durante le prove d'esame. Dunque serve un intervento legislativo del governo per cambiare le regole in corsa.

