Torino, Irene pestata in discoteca: "Mi hanno dato un pugno senza motivo"

Intervistata da La Stampa la 20enne Irene Famà ha ricostruito la tragica aggressione di cui è stata vittima nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno nella discoteca Whitemoon a Torino. La ragazza ha immediatamente denunciato il tutto ai Carabinieri. Per accelerare il ritrovamento degli aggressori ha anche girato un video condiviso poi su TikTok dove spiegava la vicenda e dove mostrava il loro identikit.

Irene ha raccontato a La Stampa che, una volta arrivata al bagno delle ragazze e accortasi che al suo interno vi erano solo uomini, ha chiesto al suo fidanzato di accompagnarla per sentirsi più sicura. A quel punto tre ragazzi hanno iniziato a offenderlo e Irene è intervenuta a prendere le sue difese. "Così è iniziato uno scambio di offese, che sarà durato qualche minuto. Hanno insultato anche me. Poi due di loro sono andati via, uno è rimasto. Quello che mi ha tirato un pugno. Io sono caduta a terra, lui è scappato come un coniglio" ha spiegato la vittima.

Ecco l'identikit fatto dalla vittima e pubblicato su TikTok:

La decisione di pubblicare un TikTok è nata dall'idea di Irene di aiutare le indagini a ritrovare i tre fuggitivi: "Su TikTok, dove è facile farsi conoscere velocemente. Infatti il video è diventato virale. Spero che aiuti le indagini. O comunque che serva a qualcuno, che sensibilizzi". Anche il fidanzato di Irene è stato vittima dell'aggressione: "Per un attimo è riuscito a prendere il ragazzo che mi ha picchiata, sono finiti a terra. Si è preso due pugni. Quello però è scappato. Lì davanti ci sono le telecamere: tra i filmati e Tik Tok li prenderanno".

