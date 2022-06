Flavio Tosi, ribaltone dopo il ko: entra in Forza Italia

15 giugno 2022 a

La tessera gliela ha consegnata nelle mani il coordinatore nazionale Antonio Tajani: da oggi Flavio Tosi è di Forza Italia. "Ieri pomeriggio Silvio Berlusconi ha lanciato un appello a tutti i moderati a scegliere Forza Italia per avere nelle città sindaci di centrodestra. Un appello lanciato a tutte le liste civiche. Il primo a rispondere è stato Flavio Tosi", ha spiegato Tajani.

"Grazie alla sua scelta significa che forza Italia a Verona rappresenta il 24 per cento ed è un dato importante in vista della prossima tornata amministrativa". Da parte sua Tosi ringraziando Tajani ha rivelato di aver ricevuto una telefonata anche da Silvio Berlusconi: "Le nostre civiche hanno fatto un percorso verso Forza Italia nato anni fa. Nel centrodestra c'è un'anima populista e una pragmatica, liberale, con cultura di governo, che non urla: io faccio parte di questa seconda, quella di Forza Italia, unica forza così nella coalizione".

Quanto all'accordo tra Flavio Tosi, sostenuto al primo turno da FI, e i partiti di centrodestra che sostengono il candidato sindaco Federico Sboarina "quello che manca", dice l'ex sindaco, "è che il candidato sindaco si faccia vivo, manca l'apertura del confronto da parte di Sboarina". Ovviamente soddisfatto Berlusconi: Tosi "darà un contributo decisivo al successo elettorale del centrodestra a Verona e più in generale al nostro movimento", ha scritto il Cav su Twitter. "Forza Italia è in forte ripresa, cuore e fulcro del centro destra: continueremo a lavorare per renderla ancora piè forte".

