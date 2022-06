Meteo, la data dell'inferno di fuoco: allarme rosso, quando l'aria sarà bollente

16 giugno 2022 a

Sul fronte meteo arriva il peggio: nel weekend si toccherà l'apice dalla canicola. L'anticiclone africano infatti resterà posizionato sul Mediterraneo centrale e soprattutto sull'Italia. E a questo punto si può avere un quadro più chiaro di quello che accadrà nel weekend: fino alla fine di questa settimana, come ricordano gli esperti di 3bmeteo, le temperature più alte si toccheranno nel Nordovest, in Sardegna e in tutte le regioni centro-settentrionali. Le temperature arriveranno a 35-37 gradi con afa intensa. Situazione diversa al Sud. Da quelle parti il flusso di correnti settentrionali potrebbe dare un freno all'impennata delle temperature. I giorni in cui si spalancherà la porta dell'inferno saranno quelli di sabato e di domenica. Infatti si toccheranno i 36-37 gradi nel Nordovest, in Sardegna e nel medio alto Tirreno.

Nella giornata di domenica le temperature arriveranno anche a toccare i 38 gradi nel medio-alto Tirreno e a Nordovest con una estensione del vento di fuoco anche su tutta la pianura lombarda. Di fatto il prossimo weekend potrebbe segnare l'apice di questa ondata di caldo senza fine che da settimane attanaglia il Paese.

Il caldo è stato intervallato solo da qualche temporale che ha lasciato il conforto di una goccia di pioggia passeggera. Sostanzialmente il Paese dovrà avere a che fare con un'ondata di caldo che potrebbe restare invariata per parecchi giorni. Prepariamoci al peggio.

