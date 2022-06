Pordenone, Dario muore a 50 anni dopo la festa per la sindaca: cosa lo ha stroncato

18 giugno 2022 a

Una intera comunità, quella di Prata di Pordenone, è sotto choc per la morte improvvisa di Dario Masutti, 50 anni. Giovane, in piena forma, attivissimo e molto conosciuto nella provincia friulana, in cui era il titolare del ristorante Pizza Mania, l'uomo è stato stroncato da un malore mentre faceva jogging. Probabile, dunque, che sia stato un infarto a ucciderlo.

Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, Masutti era sposato con Michela Biasi e aveva una figlia, Lisa, di 11 anni. Considerato "gioviale e simpatico" dai conoscenti, appena martedì scorso, 14 giugno, aveva festeggiato nella sua pizzeria la vittoria della sindaca Katia Cescon, appoggiata dalle liste Lega per Salvini Premier e Cescon Sindaco, Insieme per Prata ed eletta con il 47,46% delle schede valide, in un serratissimo derby con l'altra candidata di centrodestra Daya De Nardi (sostenuta, tra le altre liste, da Fratelli d'Italia) finita dietro di una incollatura, al 46,07 per cento.

Masutti si era molto speso per la campagna elettorale della neo-eletta prima cittadina e aveva animato la celebrazione all'indomani del voto alle amministrative: "È stato lui che ha voluto farmi arrivare alla festa in sella alla sua Harley - ha ricordato commossa la stessa Cescon al Gazzettino -, sono profondamente addolorata ed esprimo la vicinanza del nostro Comune alla moglie e alla figlia".

