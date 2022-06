Meteo, "valori mai registrati": 12 giorni consecutivi, per l'Italia il punto di non ritorno?

20 giugno 2022 a

L'estate sta per iniziare, per la precisione inizierà domani, martedì 21 giugno, ma quest'anno le temperature hanno anticipato di gran lunga la bella stagione, già dal 1° giugno infatti il meteo ha registrato un caldo torrido in date improbabili. A preoccupare ora non sono tanto le temperature, quanto la loro durata.

Secondo i meteorologi nei prossimi giorni le temperature potrebbero battere ogni record per le massime del mese di giugno. Solo nel Foggiano si potrebbero toccare i 43 gradi. Non solo il Sud ma anche il Nord è vittima di questo caldo torrido: la Pianura Padana sfiorerà picchi di 40' gradi. Secondo il direttore e fondatore di IlMeteo.it, Antonio Sanò, oggi l'ondata di calore di Caronte inizierà a surriscaldare il Nord per poi scendere verso il Sud. "La preoccupazione non è tanto sulla singola giornata di caldo record, ma per la durata. Valori superiori ai 35 gradi per 10-12 giorni consecutivi, come sta avvenendo a Milano e Roma e in altre città italiane, non si erano mai registrati", ha commentato Sanò.

Questa preoccupazione deriva dal fatto che tale fenomeno diventa più intenso e duraturo con il passare degli anni. Bollino rosso per il caldo nelle città di Bolzano e Torino nella giornata di domani, martedì 21 giugno, mentre mercoledì Bologna sostituirà Torino. Bollino arancione invece per Ancona, Rieti, Perugia e Firenze per ben due giorni. Questa la decisione del ministero della Sanità.

