Controcorrente, l'uomo che sconvolge Veronica Gentili: "Cerco uno schiavo per..."

23 giugno 2022 a

a

a

"Cercasi schiavo per la stagione estiva", si legge su alcuni manifesti provocatori affissi per le vie di Lipari. Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, nella puntata del 22 giugno, quest'uomo spiega: "Abbiamo voluto replicare l'iniziativa di un gruppo di ragazzi di Lipari e offrire una risposta al battage mediatico di questi ultimi anni, alle continue lamentele degli imprenditori che generalizzano in modo pregiudiziale, che dicono che i giovani non vogliono più lavorare motivo per cui non trovano lavoro e che preferiscono stare sul divano aspettando il reddito di cittadinanza".

Quindi aggiunge, lasciando di sasso la conduttrice: "E allora ci sembrava giusto rispondere alla provocazione conoscendo da dentro questo mondo e le condizioni che troppo spesso vengono proposte. E così abbiamo agito".

"Se mi danno soldi per stare a casa...": Al Bano sbotta di fronte a Briatore, gelo dalla Berlinguer

Il tema del reddito di cittadinanza è stato al centro dell'ultima puntata di Controcorrente - Prima serata. In studio la testimonianza di un imprenditore che, pur offrendo un regolare contratto, non riesce a trovare personale presso i centri per l'impiego: "Il reddito di cittadinanza sta creando assistenzialismo", sbotta. Ma a questa teoria si oppone Lino, percettore del sussidio che spiega che in realtà il problema non è il reddito di cittadinanza in sé ma "i centri per l'impiego" che "non funzionano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.