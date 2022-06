Covid, "non succedeva da mesi": indice Rt "schizzato" in 7 giorni

24 giugno 2022 a

Il Covid torna a far paura. L'Rt, indice di trasmissibilità nel periodo 1-14 giugno, risale e tocca l'1,07. Lo confermano i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità secondo cui una cifra di questo tipo non la si vedeva dall'8 aprile, quando era pari all'1,15. Da quel giorno infatti l'Rt è sempre stato sotto l'1. Non è tutto, perché cresce anche l'incidenza settimanale a livello nazionale: 504 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 17-23 giugno contro i 310 casi della settimana scorsa.

Più nel dettaglio dal monitoraggio settimanale si vede un netto rialzo dell'incidenza dei casi: il 62 per cento in una settimana. Una situazione allarmante tanto che nessuna Regione e Provincia autonoma viene classificata a rischio basso questa settimana, mentre 12 sono classificate a rischio moderato e 9 a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza; 2 di queste sono ad alta probabilità di progressione.

A commentare il report ci pensa il presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed. Guido Quici consiglia ai cittadini di continuare a rispettare le misure di prevenzione: mascherine al chiuso, distanziamento e igiene delle mani. "Comprendiamo la stanchezza dei cittadini - commenta - e il loro desiderio di mettersi alle spalle l'emergenza, ma il virus non è sparito". Anzi, "se i ricoveri continuano a crescere con questo tasso, rischiamo di ritrovarci nuovamente con ospedali pieni di pazienti Covid, e non possiamo permettercelo. Le strutture sono già a rischio collasso".

