Bisceglie, alcol sul fuoco: il barbecue finisce in disgrazia

Se la grigliata finisce in tragedia. Due fratelli sono rimasti gravemente feriti nella serata di giovedì 10 luglio a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, a seguito di un incidente durante un barbecue. Secondo quanto si è appreso, i due avrebbero utilizzato dell’alcol per alimentare il fuoco, provocando una violenta fiammata che li ha investiti in pieno.

La tragedia si è consumata nell’atrio interno di una palazzina situata in via Fragata, dove si trovavano sei persone al momento dell’incidente. Le fiamme hanno colpito il ragazzo di 20 anni e il fratello minore, che compirà 15 anni a novembre.

Entrambi sono attualmente ricoverati al Policlinico di Bari in condizioni critiche. Il ventenne è stato trasferito nel reparto di Rianimazione per le estese e gravi ustioni riportate. Il fratello più piccolo è stato invece ricoverato nel Centro ustioni, dove ha ricevuto le cure necessarie: le ustioni interessano oltre il 30% del corpo e i medici sono intervenuti per la rimozione dei tessuti danneggiati.