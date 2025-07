Rudy Guede alla sbarra per stupro: chi è la vittima

Rudy Guede, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1 novembre del 2007, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di violenza sessuale sulla sua ex fidanzata. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Viterbo Rita Cialoni dopo circa un'ora di camera di consiglio. La prima udienza si terrà il 4 novembre davanti al collegio del tribunale del capoluogo. Parte civile la presunta vittima. L'imputato, prima della discussione, ha chiesto di essere interrogato, per ribadire la sua versione, come già fatto a dicembre 2023 davanti al gip Savina Poli e lo scorso marzo davanti alla Pm titolare del fascicolo.

Amanda Knox condannata a 3 anni per calunnia. Lei accusa: "Maltrattata dalla polizia" I giudici della Corte d'assise d'appello di Firenze hanno condannato a 3 anni di reclusione e a 5 anni di interd...



L'accusa nei confronti di Guede scaturisce da una relazione di circa un anno e mezzo con una 25enne di Viterbo che nell'estate del 2023 lo ha denunciato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Il 6 dicembre 2023, Guede per questo motivo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l'aggiunta del controllo tramite braccialetto elettronico. Tra le prove raccolte dagli investigatori ci sarebbero anche alcune conversazioni su WhatsApp, in cui la ragazza raccontava a amici e conoscenti delle violenze subite. Conversazioni che dipingono un quadro inquietante della relazione con Guede, unico condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 1° novembre del 2007.