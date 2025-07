Kaufmann atterrato in Italia dà di matto coi poliziotti, poi il malore

E' tornato in Italia, Francis Kaufmann, l'uomo accusato di aver ucciso la piccola Andromeda trovata morta, a Villa Pamphili, a pochi passi da sua mamma, Anastasia Trofimova, anche lei senza vita. Ed è stato uno sbarco tumultuoso, in linea con il profilo psicologico del misterioso americano fornito in queste settimane da parenti e persone che hanno avuto contatti con lui.

Dopo aver dato in escandescenze in aeroporto, ha detto di sentirsi male ed è quindi stato trasferito in ospedale scortato dalla polizia. Secondo quanto si apprende Kaufmann è stato trasferito al policlinico di Tor Vergata. Si sarebbe rivolto agli agenti della Polizia che lo stavano scordando dicendo "Sto male, ho dei dolori".