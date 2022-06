Meteo, arriva il "break temporalesco": dove e quando, la mappa del maltempo

26 giugno 2022 a

Il meteo sta per cambiare volto, dal caldo torrido di passerà al fresco. Come abbiamo anticipato questa mattina, secondo gli esperti il punto di svolta potrebbe arrivare tra il 5 e il 6 luglio con un abbassamento anche di 10 gradi delle temperature. Ma la svolta definitiva del meteo sarà comunque preceduta da alcuni break temporaleschi che dovrebbero portare un po' di refrigerio sulle nostre teste.

E secondo quanto riporta MeteoGiuliacci, la data x da segnare sul calendario è quella di martedì. Il prossimo 28 giugno sono attesi diversi temporali su tutto il Nord. L'alta pressione a quanto pare dovrebbe lasciare temporaneamente lo spazio alla perturbazione che transiterà proprio sul centro dell'Europa. Una parte toccherà dunque anche il Settentrione con un relativo abbassamento delle temperature. Quella di martedì sarà quindi una giornata in cui al Nord si alterneranno momenti soleggiati e improvvisi temporali, che bagneranno qua e la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige e Friuli.

La perturbazione di passaggio però rinfrescherà molto di più le zone del Nordovest. Va poi sottolineato che dopo martedì 28 giugno bisognerà attendere poi l'1-2 luglio per qualche pioggia o direttamente il 5 e il 6 di luglio. Di fatto le precipitazioni della prossima settimana non porteranno grosse novità sul fronte della siccità, ma di fatto potranno essere un conforto in questi inizio d'estate che definire rovente sarebbe riduttivo. Infine va ricordato che martedì al centro sud l'alta pressione resterà immutata con caldo e afa e temperature ben oltre la media stagionale.

