Il meteo si mangia il televisore: ecco che cosa può accadere alla tv di casa

Anche i televisori soffrono il caldo. I nostri apparecchi infatti saranno messi a dura prova da questa tremenda ondata di calore che si sta abbattendo sul nostro Paese. Ed è per questo motivo che secondo gli esperti di tecnologia bisogna porre parecchia attenzione agli apparecchi televisivi nelle prossime settimane. I televisori infatti, come ricorda Libero tecnologia, soffrono l’esposizione all’umidità che in estate si concentra soprattutto nelle ore serali. Di fatto durante il giorno il sole asciuga l'atmosfera e di conseguenza ne abbassa l'umidità, di sera invece c'è un'impennata.

Ecco spiegato il motivo per cui ad esempio la sera capita di perdere il segnale che viene di fatto fermato da un muro di umidità che si trova posizionato nell'atmosfera. Ma non finisce qui: pure il surriscaldamento dei ripetitori però può causare il blocco temporaneo della propagazione del segnale audiovideo, questa volta invece di giorno quando fa più caldo. In questo caso si attivano dei sistemi di sicurezza che fermano i ripetitori attendendo un abbassamento della temperatura. Infine nelle zone di mare va ricordato il fenomeno delle interferenze. Si chiama troposferica o troposcatter.

A causa del caldo e delle interferenze generate dalle antenne wifi e dalla poca capacità dei decoder di riconoscere i segnali, in molte regioni si iniziano a sovrapporre canali locali ai canali nazionali. Insomma con il forte caldo che ci accompagnerà per i prossimi dieci giorni, fate attenzione al vostro televisore.

