Meteo-killer in Salento: come muore Luigi nel giorno del suo compleanno

Caldo-killer, nel vero senso della parola. Un doppio dramma infatti si abbatte sul Salento: due morti, due anziani deceduti per il troppo caldo, uno dei quali nel giorno del suo compleanno.

Il primo decesso, in ordine cronologico, si è consumato poco dopo le 11,30 di lunedì 27 giugno nei pressi della marina di Torre dell'Orso, sul tratto di spiaggia libera che si affaccia sulle cosiddette Due Sorelle, due faraglioni che caratterizzano la zona. La vittima si chiamava Giorgio Fiocco, 71enne originario di Latina, che si trovava in Salento per trascorrere un periodo di vacanza. Fiocco si è accasciato sulla sabbia quando la colonnina di mercurio superava abbondantemente i 35 gradi. Immediatamente il turista è stato raggiunto da altri bagnanti e sono stati allertati i soccorsi, ma per lui non c'è stato niente da fare.

Dunque la seconda tragedia, avvenuta a Otranto, sulla spiaggia del Voi Alimini Resort: a perdere la vita Luigi Enio, residente ad Agliè, nel torinese, ma originario del Vicentino. Enio aveva compiuto 77 anni proprio oggi, nel suo primo giorno di ferie in Salento, dove era arrivato con un gruppo di amici. Il malore lo ha colpito appena entrato in acqua: l'uomo è stato subito riportato sulla spiaggia dai bagnini, dunque è stato chiamato il 118, ma anche in questo caso non c'è stato niente da fare. Il tutto nel primo giorno di una settimana che, per le temperature, si annuncia drammatica per la Puglia: per la giornata di mercoledì, infatti, si prevedono anche più di 40 gradi.

