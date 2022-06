Meteo, caldo record. "Solo un assaggio", cosa travolgerà l'Italia (e quando)

29 giugno 2022 a

Il caldo di questi giorni? È solo l'inizio. Caronte, l'anticiclone africano che sta travolgendo l'Italia intera, non ci lascerà in fretta. "Le temperature sono simili a quelle osservate in luglio o agosto. In alcune parti della Spagna e della Francia, le temperature superano di oltre 10°C la media di questo periodo dell’anno, battendo molti record mensili. Questo è combinato con la siccità in molte parti d’Europa" avverte la World meteorological organization preoccupata per le conseguenze delle alte temperature, come la siccità.

Una causa che è da trovarsi nel cambiamento climatico e per cui le ondate di caldo iniziano prima e stanno diventando più frequenti e più gravi a causa delle concentrazioni record di gas serra che intrappolano il calore. "Quello a cui stiamo assistendo oggi - è la previsione - è un assaggio del futuro". Addirittura in Francia, dove il termometro ha registrato fino a 43 gradi, molti eventi sono stati cancellati: niente concerti o raduni pubblici.

Non va meglio in Spagna, dove il mese di maggio è stato il più caldo degli ultimi anni. Una situazione drammatica, visto che le altissime temperature hanno causato un gran numero di incendi. Specialmente in Catalogna. Stesso discorso in Gran Bretagna, con Londra alle prese con un allarme sanitario di livello tre. L'Italia ha poi dovuto prendere provvedimenti: le cifre da record e la siccità hanno costretto molti sindaci a vietare l'erogazione dell'acqua in alcune fasce notturne, anche se non si esclude un ulteriore stop nelle ore diurne.

