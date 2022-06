Franco Severi decapitato e la testa è sparita: orrore a Forlì, chi è il sospettato

29 giugno 2022 a

a

a

Potrebbe esserci una svolta sulla macabra morte di Franco Severi, agricoltore 53enne trovato decapitato il 22 giugno. Il corpo dell'uomo si trovava non lontano dalla sua abitazione di Cà Seggio di Civitella, Forlì, mentre la testa non è ancora stata rinvenuta. Ora però i carabinieri di Meldola, su mandato della Procura di Forlì, stanno indagando su uno dei fratelli del 53enne, Daniele.

"Con un mattarello". Choc a Rimini, 47enne uccide la compagna: la sconvolgente motivazione

È lui oggetto di una perquisizione, che ha riguardato la casa e un'automobile. A far insospettire la pm Federica Messina, titolare del fascicolo per omicidio, alcune diatribe che in passato hanno portato a diversi scontri tra la vittima e altri fratelli, in tutto sette. "Cronaca di una morte annunciata - scrive la sorella Anna su Facebook -, nessuno ci ha ascoltato, come nessuno ci ha avvisato della tua morte lo abbiamo appreso dalla gente di paese".

"Francesco non è morto annegato": colpo di scena sulla morte del bimbo. E ora la madre...

Nel frattempo è stata disposta una consulenza tecnica sul telefono di Franco Severi per cercare di ricostruire le ultime ore di vita del 53enne. A essere ascoltato, oltre i fratelli, l'amico che ha trovato il corpo. Tra le ipotesi al vaglio, quella che l'uomo sia stato ucciso lontano da casa (risultata in ordine), decapitato e poi trasportato. A rallentare e rendere più difficili le ricerche, la mancanza della testa. Franco viveva da solo, prima accudiva la madre deceduta nel 2021.

"Non devi piangere". E la maestra le versa in gola l'acido muriatico: la morte choc della bimba

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.