Sara Pegoraro, l'ultimo sms all'amica: "Per favore, aiutami"

Sara Pegoraro se n'è andata a soli 26 anni travolta da un malore fatale. La modella e influencer trevigiana era entrata da tempo in un abisso di dipendenze dalla droga che le rendevano la vita un vero e proprio inferno. "Aiutami per favore, voglio uscirne" aveva scritto nel suo ultimo messaggio all'amica del cuore. Proprio a lei aveva confessato la sua dipendenza.

Sara era estremamente legata alla madre, la quale l'ha trovata senza vita nella casa dove vivevano insieme. "Grazie mamma per esserci sempre stata, pronta ad aiutarmi in ogni momento e per non avermi mai lasciata sola" le aveva scritto in un post Instagram non molto tempo fa. Gli ultimi giorni di Sara sono stati un incubo. Dopo essersi spostata tra Milano, Bologna e Modena, la 26enne era tornata a casa da mamma Marina. La tragedia è iniziata nella mattinata di venerdì 24 giugno, quando Sara è stata colta da un malore vicino al supermercato Aldi di viale della Repubblica, Villorba. Dopo essere caduta in un fossato i soccorsi l'hanno portata in ospedale dove alla fine si è ripresa. Una volta a casa però, il suo cuore ha smesso di battere.

La causa della morte sarebbe collegata a un mix letale di droghe che l'avrebbero portata all'overdose. Secondo quanto riportato dagli amici, Sara stava cercando di uscire da questo tunnel buio. "Abbiamo aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. L'ipotesi è quella dell'overdose o di un mix letale. Cercheremo di ricostruire la rete dei contatti della giovane per arrivare allo spacciatore o a chi le ha fornito le sostanze stupefacenti. Nel frattempo stiamo facendo accertamenti sulle cause della morte, esami del sangue. Pensiamo di disporre l'autopsia in settimana" ha riferito il procuratore di Treviso, Marco Martani.

